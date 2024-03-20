Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'ü mağlup etti

NBA'de Dallas Mavericks konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 113-107'lik skorla mağlup etti. Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic, 18 sayı, 16 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple-double yaptı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 113-107'lik skorla yendi. Ligdeki 40. galibiyetini elde eden Dallas'ta Kyrie Irving 28 sayı, 7 ribaund ile oynarken, Luka Doncic ise 18 sayı, 16 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı. Bu sezonki 54. yenilgisini alan San Antonio'da ise Tre Jones 22 sayı, Devin Vassell da 19 sayı ile mücadele ederken, Cedi Osman da 11 dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 2 blok ve 1 asistlik performans sergiledi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 112 - Charlotte Hornets: 92

Washington Wizards: 114 - Houston Rockets: 137

Brooklyn Nets: 91 - New Orleans Pelicans: 104

San Antonio Spurs: 107 - Dallas Mavericks: 113

Minnesota Timberwolves: 112 - Denver Nuggets: 115 - İSTANBUL