Üye Girişi
Haberler

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz 4. kez şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 4. kez şampiyon oldu. 239 aracın varış noktasına ulaştığı rallide, Sainz'in Audi RS Q e-tron ile gösterdiği performans dikkat çekti.

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Dakar Rallisi, Alula Antik Kenti'nden Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafenin ardından tamamlandı.

5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen 12 etaplı mücadelenin şampiyonu otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Tecrübeli pilotun 4'üncü kez şampiyonluk unvanını elde ettiği 2024 Dakar Ralli macerasında yaşananlar değerlendirildi.

239 ARAÇ VARIŞ NOKTASINA ULAŞABİLDİ

340 araçla başlanan 2024 Dakar Rallisi'nde, 96'sı motosiklet olmak üzere toplamda 239 araç varış noktası olan Yanbu kentine ulaşmayı başardı. Bunların arasında 182 aracın sürücüleri ve mürettebatı bitiş madalyası almak üzere final podyumuna çıkmayı başardı.

CARLOS SAİNZ'DAN 4'ÜNCÜ ZAFER

İspanyol off-road süperstarı Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde yine zafere ulaştı. Audi Sport Takımı sürücüsü dördüncü Dakar şampiyonluğunu elde etti. Bu yıl kullandığı Audi RS Q e-tron'un geliştirilmesinde ve elektrikli aktarma organları ile verimli enerji dönüştürücüsünün yenilikçi kombinasyonunda rol oynayan 61 yaşındaki pilot ve yardımcı pilotu Lucas Cruz, Suudi Arabistan'daki iki hafta boyunca performans sergiledi.

İLK DAKAR RALLİSİ'NDE İKİNCİ OLDU: GUİLLAUME DE MÉVİUS

Ultimate sınıfında ikinciliğin sahibi yardımcı pilotu Xavier Panseri birlikte ilk Dakar Rallisi tecrübesini yaşayan Red Bull sporcusu Guillaume de Mévius oldu. de Mévius'un babası Grégoire, 20 yıl önce Dakar'da Sainz'a karşı yarışıyordu. 2024 itibarıyla oğlu da aile geleneğini sürdürüyor. 29 yaşındaki de Mévius, Ultimate sınıfı podyumunda bitiş çizgisini gören ilk 30 yaş altı sürücü oldu.

İŞ BİRLİĞİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nin ikinci haftasında zafere doğru ilerlerken, Audi Sport Takımı pilotları Mattias Ekström ve Stéphane Peterhansel tarafından desteklendi. Etaplar geçildikçe üç Red Bull sporcusu arasındaki iş birliği, dünyanın en zorlu rallisinde ekip çalışmasının öneminin bir kez daha ortaya koydu.

SON ŞAMPİYON MEKANİK ARIZALARLA BOĞUŞTU

Bu yılın favori isimlerinden son şampiyon Nasser Al – Attiyah, bu yılki şampiyonluk mücadelesinden erken koptu. 6'ncı Dakar şampiyonluğu için çabalayan tecrübeli pilot yarışın ikinci haftası boyunca art arda mekanik sorunlar yaşaması nedeniyle kazanma umudunu bir kenara bırakarak, takım arkadaşı Red Bull sporcusu Sebastian Loeb'e destek olacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Redbull Audi Otomobil Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title