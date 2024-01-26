Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz 4. kez şampiyon oldu

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Dakar Rallisi, Alula Antik Kenti'nden Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafenin ardından tamamlandı.

5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen 12 etaplı mücadelenin şampiyonu otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Tecrübeli pilotun 4'üncü kez şampiyonluk unvanını elde ettiği 2024 Dakar Ralli macerasında yaşananlar değerlendirildi.

239 ARAÇ VARIŞ NOKTASINA ULAŞABİLDİ

340 araçla başlanan 2024 Dakar Rallisi'nde, 96'sı motosiklet olmak üzere toplamda 239 araç varış noktası olan Yanbu kentine ulaşmayı başardı. Bunların arasında 182 aracın sürücüleri ve mürettebatı bitiş madalyası almak üzere final podyumuna çıkmayı başardı.

CARLOS SAİNZ'DAN 4'ÜNCÜ ZAFER

İspanyol off-road süperstarı Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde yine zafere ulaştı. Audi Sport Takımı sürücüsü dördüncü Dakar şampiyonluğunu elde etti. Bu yıl kullandığı Audi RS Q e-tron'un geliştirilmesinde ve elektrikli aktarma organları ile verimli enerji dönüştürücüsünün yenilikçi kombinasyonunda rol oynayan 61 yaşındaki pilot ve yardımcı pilotu Lucas Cruz, Suudi Arabistan'daki iki hafta boyunca performans sergiledi.

İLK DAKAR RALLİSİ'NDE İKİNCİ OLDU: GUİLLAUME DE MÉVİUS

Ultimate sınıfında ikinciliğin sahibi yardımcı pilotu Xavier Panseri birlikte ilk Dakar Rallisi tecrübesini yaşayan Red Bull sporcusu Guillaume de Mévius oldu. de Mévius'un babası Grégoire, 20 yıl önce Dakar'da Sainz'a karşı yarışıyordu. 2024 itibarıyla oğlu da aile geleneğini sürdürüyor. 29 yaşındaki de Mévius, Ultimate sınıfı podyumunda bitiş çizgisini gören ilk 30 yaş altı sürücü oldu.

İŞ BİRLİĞİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nin ikinci haftasında zafere doğru ilerlerken, Audi Sport Takımı pilotları Mattias Ekström ve Stéphane Peterhansel tarafından desteklendi. Etaplar geçildikçe üç Red Bull sporcusu arasındaki iş birliği, dünyanın en zorlu rallisinde ekip çalışmasının öneminin bir kez daha ortaya koydu.

SON ŞAMPİYON MEKANİK ARIZALARLA BOĞUŞTU

Bu yılın favori isimlerinden son şampiyon Nasser Al – Attiyah, bu yılki şampiyonluk mücadelesinden erken koptu. 6'ncı Dakar şampiyonluğu için çabalayan tecrübeli pilot yarışın ikinci haftası boyunca art arda mekanik sorunlar yaşaması nedeniyle kazanma umudunu bir kenara bırakarak, takım arkadaşı Red Bull sporcusu Sebastian Loeb'e destek olacağını açıkladı.