Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini iddia etti. Hacıosmanoğlu'nun bu tahmini, daha önce Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceği yönündeki tahmininin tutması sonrası sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, 'Yeni bir kehanet başlıyor' yorumlarında bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturmuştu.
BİR TAHMİN DAHA
Başkan Hacıosmanoğlu, şimdi de sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda mağlup edeceğini iddia etti. Hacıosmanoğlu, "Galatasaray, Manchester City'yi İngiltere'de yenecek. Okan Buruk ve öğrencileri yine tarihi bir galibiyete imza atacak" dedi.
LIVERPOOL TAHMİNİ TUTMUŞTU
İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ardından yaptığı, "Liverpool eski Liverpool değil" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu açıklaması, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İngiliz devini mağlup etmesinin ardından yeniden sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
GÜNDEM OLDU
TFF Başkanı'nın yeni açıklaması, kısa sürede sosyal medya platformu X'te viral oldu. Kullanıcılar, Hacıosmanoğlu'nun daha önceki tahmininin tutması üzerine, bu kez de "Yeni bir kehanet başlıyor" yorumlarında bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.