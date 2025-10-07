Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturmuştu.

BİR TAHMİN DAHA

Başkan Hacıosmanoğlu, şimdi de sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda mağlup edeceğini iddia etti. Hacıosmanoğlu, "Galatasaray, Manchester City'yi İngiltere'de yenecek. Okan Buruk ve öğrencileri yine tarihi bir galibiyete imza atacak" dedi.

LIVERPOOL TAHMİNİ TUTMUŞTU

İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ardından yaptığı, "Liverpool eski Liverpool değil" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu açıklaması, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İngiliz devini mağlup etmesinin ardından yeniden sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

GÜNDEM OLDU

TFF Başkanı'nın yeni açıklaması, kısa sürede sosyal medya platformu X'te viral oldu. Kullanıcılar, Hacıosmanoğlu'nun daha önceki tahmininin tutması üzerine, bu kez de "Yeni bir kehanet başlıyor" yorumlarında bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.