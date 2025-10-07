Haberler

Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini iddia etti. Hacıosmanoğlu'nun bu tahmini, daha önce Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceği yönündeki tahmininin tutması sonrası sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, 'Yeni bir kehanet başlıyor' yorumlarında bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturmuştu.

BİR TAHMİN DAHA

Başkan Hacıosmanoğlu, şimdi de sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda mağlup edeceğini iddia etti. Hacıosmanoğlu, "Galatasaray, Manchester City'yi İngiltere'de yenecek. Okan Buruk ve öğrencileri yine tarihi bir galibiyete imza atacak" dedi.

LIVERPOOL TAHMİNİ TUTMUŞTU

İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ardından yaptığı, "Liverpool eski Liverpool değil" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu açıklaması, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta İngiliz devini mağlup etmesinin ardından yeniden sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

GÜNDEM OLDU

TFF Başkanı'nın yeni açıklaması, kısa sürede sosyal medya platformu X'te viral oldu. Kullanıcılar, Hacıosmanoğlu'nun daha önceki tahmininin tutması üzerine, bu kez de "Yeni bir kehanet başlıyor" yorumlarında bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 297.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.