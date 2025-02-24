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Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor

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Fenerbahçe deplasmanına elinde Kur'an ile giden Galatasaray taraftarı, bu kez ev sahipliği yapacakları derbiye yine Kur'an ile giderken görüntülendi. Galatasaray, söz konusu taraftarın katıldığı iki derbi maçını da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı. Taraftarın bu sembolik hareketi, hem Galatasaray camiası hem de futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı dev karşılaşma için her iki takımın taraftarı da büyük heyecan yaşıyor.

YİNE KUR'AN İLE GİTTİ

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği maça elinde Kur'an ile giden Galatasaray taraftarı, bir kez daha anlamlı bir harekete imza atarak, ev sahipliğini yapacakları derbi maçına da Kur'an ile gitti.

Bu özel an, daha önce Fenerbahçe deplasmanına da elinde Kur'an ile giden aynı taraftarın katıldığı derbilerde yaşanmıştı. Galatasaray, söz konusu taraftarın katıldığı iki derbi maçını da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Taraftarın bu sembolik hareketi, hem Galatasaray camiası hem de futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Derbi maçlarına yönelik gösterilen bu manevi yaklaşım, taraftarın maç öncesindeki ruhunu ve güvenini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor

Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kur an ı bu işlere bulaştırmayın yaaa, futbol zaten sırf eğlence için var olan bir sektör. Kur an ı bu işe bulaştırmak bana doğru gelmiyor. Böyle basit şeylere dini bulaştırmak yanlış.

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Ülkeyi yönetenler malzeme yapmış bu yapmış çok mu?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi inşallah....

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