Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez ilk 21 haftayı yenilgi almadan tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiası güçlenirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe, bu galibiyetle kulüp tarihine geçti.
- Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 maçı namağlup tamamladı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
TARİHE GEÇEN SERİ
Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 karşılaşmayı da namağlup tamamladı.
ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ ADIM
Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı.