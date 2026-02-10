Haberler

Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez ilk 21 haftayı yenilgi almadan tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiası güçlenirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe, bu galibiyetle kulüp tarihine geçti.

  • Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 maçı namağlup tamamladı.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

TARİHE GEÇEN SERİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 karşılaşmayı da namağlup tamamladı.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ ADIM

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?

Neler yapıyorsun öyle Onuachu!
3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı

3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalarda sürpriz! 2 günlük yükseliş sona erdi, fiyatlar çakıldı
İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı

İran, İstanbul'dan neden vazgeçti! İşin aslı başkaymış
Her maç atıyor! Bu adamı kim durduracak?

Neler yapıyorsun öyle Onuachu!
Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi

İtalya'da Türk derbisi! İşte kazanan
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş

Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş