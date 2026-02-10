Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

TARİHE GEÇEN SERİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez oynadığı ilk 21 karşılaşmayı da namağlup tamamladı.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ ADIM

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, elde edilen namağlup seri camiada büyük yankı uyandırdı.