Daha önce başarabilen takım yok! Galatasaray, tarihte bir ilk peşinde

Süper Lig'deki ilk üç maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Cimbom, kalesini gole kapatarak maçtan galip çıkarsa, lig tarihinde ilk dört maçını gol yemeden kazanan ilk takım olacak.

Süper Lig'de ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Cimbom kalesini gole kapatıp maçtan galip ayrılırsa tarihte bir ilke imza atacak.

GOL YEMEZSE TARİHTE İLK OLACAK

Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Cimbom, Çaykur Rizespor karşısında da gol yemeden kazanmayı başarırsa, lig tarihinde ilk 4 müsabakadan bu şekilde galip ayrılan ilk takım olacak.

RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
