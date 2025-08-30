Daha önce başarabilen takım yok! Galatasaray, tarihte bir ilk peşinde
Süper Lig'deki ilk üç maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Cimbom, kalesini gole kapatarak maçtan galip çıkarsa, lig tarihinde ilk dört maçını gol yemeden kazanan ilk takım olacak.
GOL YEMEZSE TARİHTE İLK OLACAK
Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Cimbom, Çaykur Rizespor karşısında da gol yemeden kazanmayı başarırsa, lig tarihinde ilk 4 müsabakadan bu şekilde galip ayrılan ilk takım olacak.
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.