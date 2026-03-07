Haberler

Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış Haber Videosunu İzle
Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Sidiki Cherif'in değeri, açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekti.

  • Sidiki Cherif'in piyasa değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.
  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma yaptı.
  • Sidiki Cherif, bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paket karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Şubat ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz bir artış yaşandı.

PİYASA DEĞERİ FIRLADI

Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların yeni piyasa değerlerinin açıklanması sonucu Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni transferi Sidiki Cherif'in değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.

''BU YÜKSELİŞTE YAPILAN YATIRIM BELİRLEYİCİ OLDU''

Kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşarak kendi rekorunu kıran Cherif'in değerindeki bu artışı Transfermarkt Türkiye piyasa değeri sorumlusu Sinan Yener, "Bu yükselişte kulübün yaptığı yatırım belirleyici oldu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren anlaşması doğrudan etkili oldu. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi piyasa değerini yukarı taşıdı. Genç oyuncu bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paket karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı

Komşudaki askeri üsse bir saldırı daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Maltepe'de trafikte kavgaya karışan 3 kişiye 540 bin lira ceza

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu! Resmen servet ödeyecekler
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı