Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Sidiki Cherif'in değeri, açıklanan yeni piyasa değerleri sonucunda 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi. 19 yaşındaki futbolcunun değerindeki bu inanılmaz artış dikkat çekti.
- Sidiki Cherif'in piyasa değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.
- Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma yaptı.
- Sidiki Cherif, bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paket karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Şubat ayında Fransa Ligue 1 ekibi Angers'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz bir artış yaşandı.
PİYASA DEĞERİ FIRLADI
Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların yeni piyasa değerlerinin açıklanması sonucu Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni transferi Sidiki Cherif'in değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.
''BU YÜKSELİŞTE YAPILAN YATIRIM BELİRLEYİCİ OLDU''
Kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşarak kendi rekorunu kıran Cherif'in değerindeki bu artışı Transfermarkt Türkiye piyasa değeri sorumlusu Sinan Yener, "Bu yükselişte kulübün yaptığı yatırım belirleyici oldu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren anlaşması doğrudan etkili oldu. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi piyasa değerini yukarı taşıdı. Genç oyuncu bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paket karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullanarak açıkladı.