Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 15-17 Mart tarihlerinde Erzincan'da bulunan Ergan dağında düzenlenecek.

Sporcu listesi yarışma dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. 16 Mart 2024 tarihinde dikey yarış, 17 Mart 2024 tarihinde karma bayrak yarışı yapılacak. Her iki yarış için büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde sporcular yarışacak.

Karma bayrak yarışı takımlarını oluşturacak sporcular antrenörler tarafından seçilecek, aynı kategoriden belirlenecek ve Teknik toplantıdan önce yarış kuruluna bildirilecek. - ERZİNCAN