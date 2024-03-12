Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Düzenlenecek
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 15-17 Mart tarihlerinde Erzincan'da bulunan Ergan dağında gerçekleştirilecek. Yarışmada dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategori yer alacak. Dikey yarış 16 Mart'ta, karma bayrak yarışı ise 17 Mart'ta yapılacak. Yarışmaya büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde sporcular katılacak. Karma bayrak yarışı takımları antrenörler tarafından seçilecek ve yarış kuruluna bildirilecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 15-17 Mart tarihlerinde Erzincan'da bulunan Ergan dağında düzenlenecek.
Sporcu listesi yarışma dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. 16 Mart 2024 tarihinde dikey yarış, 17 Mart 2024 tarihinde karma bayrak yarışı yapılacak. Her iki yarış için büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde sporcular yarışacak.
Karma bayrak yarışı takımlarını oluşturacak sporcular antrenörler tarafından seçilecek, aynı kategoriden belirlenecek ve Teknik toplantıdan önce yarış kuruluna bildirilecek. - ERZİNCAN