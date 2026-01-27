Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Manchester City forması giyen Omar Marmoush için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE'DEN MARMOUSH HAMLESİ

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, özellikle forvet hattı için üst düzey bir transfer yapmayı planlıyor.

HEDEF OMAR MARMOUSH

Fenerbahçe'nin forvet arayışında daha önce Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta ve Beto gibi isimler gündeme gelmişti. Bu oyuncularla ilgili beklenen ilerleme sağlanamazken, yönetimin Beto transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, rotayı Manchester City'de forma giyen Omar Marmoush'a çevirdi.

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mısırlı yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, şu aşamada resmi teklif hazırlığında olan tek kulübün Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

MANCHESTER CITY AYRILIĞA SICAK

Manchester City'nin, Antoine Semenyo transferinin ardından Marmoush ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

ÖNCELİK PREMİER LİG

Haberde, Omar Marmoush'un önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu, İngiltere'den beklediği teklifleri alamaması durumunda diğer kulüplerle görüşmelere açık olacağı belirtildi. Manchester City, 26 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.