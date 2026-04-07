Curling Federasyonu Başkanı Şebin, 10 yılda dünya 5'incisi olmanın gururunu yaşıyor Açıklaması

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 10 yıllık bir federasyon oldukları düşünüldüğünde A Milli Kadın Curling Takımı'nın dünya 5'inciliğinin, elde edilmesi zor bir başarı olduğunu söyledi.

Federasyonun kurulduğu 2016'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Şebin, kadınlarda gelen dünya 5'inciliği, curlingin bilinirliğini artırma çalışmaları, tesisleşmenin önemi ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şebin; Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve Melisa Cömert'ten oluşan A Milli Kadın Curling Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda 5. olarak tarihinin en iyi derecesini elde etmesine ilişkin, "Tabii 2016 yılında başlayan bir serüven... Federasyonumuzun 10. yılı ve dünya 5'inciliği hakikaten çok zor. Biz bir defa erkeklerde de Avrupa 3'üncüsü (Avrupa B Klasman Şampiyonası) olduk. Genç kızlarda dünya 3'üncüsü olduk. Şimdi hem A grubunda yarışıyor kızlarımız hem de erkekler artık dünya şampiyonasında direkt yarışan bir ülke oldu. Karışık çiftlerde dünya şampiyonasında yarışan bir ülkeyiz. Curling branşı olarak dünyanın en üst seviyesindeki liglerde yarışan bir ülkeyiz. Dünyada 67 ülke bu sporu yapıyor. 10 yılda bunu yakalamamız öyle kolay değil. Hem federasyonu sıfırdan kurmak, kurumsal yapısını oluşturmak, tanıtımını yapmak, ülke geneline yaymak, insanlara curlingi anlatmak; bir taraftan da performans noktasında başarı elde etmek gerçekten çok zor bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya 5'inciliğinin, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na kota veren 2025'teki dünya şampiyonasında değil de 2026'da kazanılmasının nasıl hissettirdiği sorulan Şebin, "Maalesef biz o gün bir maçla olimpiyata gitme hakkını elde edemedik. Ha bugün olsaydı keşke son iki yılda alınan puanlarla gidildiği için direkt katılan bir ülke durumuna geliyorduk. Çocuklarımız ve antrenörlerimizle birlikte gerçekten çok üzüldük. Çünkü biz olimpiyata zaten gittik gözüyle bakıyorduk, derece elde etmeyi hedeflemiştik." yorumunu yaptı.

Şebin, 5'inciliğin arkasındaki başlıca faktörleri "kaybedilen olimpiyat kotası, 'biz bu işi başarırız' motivasyonu, sporcuları yurt dışındaki önemli turnuvalara göndermek" olarak sıraladı.

"Spor tesislerinin sayısı hapishaneler, hastaneler, adliyelerden fazla olmalı"

Curling branşının yaygınlaşmasına büyük katkısı olduğunu söylediği "floor curling"in Türkiye'de giderek geliştiğini anlatan Şebin, "Okul sporlarında özellikle en çok lisanslı sporcu sayısına sahip branşlardan biri, ilk 10'a girdik. Bu da 4 yılda olan bir olay. Bunu niye yapıyoruz? Buzu Türkiye'nin her tarafına götürmemiz mümkün değil. Curlingi nasıl anlatacaktık? Şimdi geldiğimiz noktada bütün Türkiye'de herkes, bütün okullar en azından floor curling yapıyor, curlingin ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla hem bir farkındalık oluşturduk hem de curlingdeki başarı geldikçe insanların ilgisi arttı. Bugün sosyal medya verilerine baktığımız zaman bir sporcumuzun atışı, dünya gündemine gelebiliyor. Dünya 5'inciliğinin son bir haftada 180 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir tanıtım ve Türkiye'de bu branşın ne kadar çok geliştiğini gözler önüne koyuyor." ifadelerini kullandı.

Federasyonun 4 Mayıs'ta düzenlenecek olağan genel kurulu öncesi yeniden aday olduğunu söyleyen Şebin, en büyük vaadinin ne olduğu sorusuna, "Bir defa benim spor adamı olarak vaadim, bu ülkede daha çok spor tesisi olması. Daha çok tiyatro salonu, daha çok sanatsal faaliyetlerin yapıldığı tesisin hapishaneler, hastaneler, adliyelerden daha çok olması noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ne demektir? Sağlıklı toplum oluşması noktasında, sağlıklı genç gelecek, sağlıklı nesil oluşması noktasında büyük gayret sarf ediyoruz. Olimpiyata gitmek tabii ki en büyük hedefimiz ama bir ilki başararak olimpiyatlarda derece de elde etmek." yanıtını verdi.

"Stratejinizi 4 yıllık değil de en az 40 yıllık yapmak zorundasınız"

Şebin, bir dönem daha başkanlık yapmak istemesinin arkasındaki motivasyon ve hedeflerinin sorulması üzerine, "Dünyadaki başarılı branşlara baktığınız zaman 25-30 yıllık yönetici kadrosuyla devam ettiklerini, kısa vadeli değil orta-uzun vadede çalıştıklarını, dolayısıyla bir hafızaya sahip olduklarını görürsünüz. Dünya Curling Federasyonundan tutun da Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonuna baktığımız zaman özellikle futbolda, hentbolda, voleybolda çok uzun vadede çalışan insanlar. Yani stratejinizi 4 yıllık değil de en az 40 yıllık yapmak zorundasınız. Spor öyle kısa vadeyle oluşabilecek bir süreç değil. İlkokul 4'ten temelini attığınız bir plan-programda, en az üniversitede ancak derece elde edebiliyorsunuz ki bu bizim curling için gerçekten böyle. Gençler çok küçük yaşta başlamıyor, dünyada çok az genç yaşta sporcu var. Genelde hep çok yaşlı insanlar bu sporu yapıyor. Çünkü 7'den 70'e herkes bu sporu yapabiliyor." diye konuştu.

Tesislerin ülke geneline yayılmasını amaçladıklarını dile getiren Şebin, şunları kaydetti:

"Tesisleşme noktası çok önemli. Bugün eğer sadece Erzurum'da bizim sporcu havuzumuz olmasaydı Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, Samsun'da, Trabzon'da da olsaydı belki biz dünya 5'inciliği değil dünya şampiyonluğunu konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla sporcu havuzumuzu, tesisimizi genişlettiğimiz zaman bu başarılar daha kısa vadede gelmiş olacak. Sağ olsun, Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın girişimiyle Sivas'ta bitmek üzere tesisimiz. Bir de Ankara'da 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde 6 pistlik olimpik ölçülerde bir curling salonu yapılıyor. Bu da bize çok büyük katkı sunacaktır."?