Afyonkarahisarlı sporcudan turnuvada büyük başarı

Bursa'da gerçekleştirilen Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası'na yoğun katılım oldu. Afyonkarahisar'ı temsil eden Şevket Ali Taşçı, 85 kilogram kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarı yakaladı.

Bursa'da düzenlenen Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk güreşinin altyapısına önemli katkılar sunan organizasyon Afyonkarahisarlı sporcu büyük başarı sağladı.

Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Bulgaristan, Rusya, Kosova, Ukrayna ve Makedonya başta olmak üzere çevre ülkelerden sporcular katılım sağladı. Toplam 350 sporcunun mindere çıktığı müsabakalar, büyük bir çekişme ve heyecana sahne oldu.

Bu önemli organizasyonda Afyonkarahisar'ı temsil eden Sporcu Eğitim Merkezi Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şevket Ali Taşçı, 85 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Zorlu rakipleri karşısında disiplinli güreşi, mücadeleci yapısı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan genç sporcu, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
