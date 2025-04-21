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Cumhuriyet Ortaokulu Hokeyde Şampiyonluk Elde Etti

Cumhuriyet Ortaokulu Hokeyde Şampiyonluk Elde Etti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu, Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldızlar Grup Müsabakalarında namağlup olarak grup şampiyonu oldu ve Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu, Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldızlar Grup Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. Tüm rakiplerini geride bırakan okul takımı, namağlup grup şampiyonu olarak adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans ve takım ruhuyla dikkat çeken Cumhuriyet Ortaokulu sporcuları, hem okullarını hem de Muğla'yı gururlandırdı. Öğrencilerin azmi, disiplinli çalışmaları ve teknik ekibin katkılarıyla gelen bu zafer, Menteşe eğitim camiasında sevinçle karşılandı.

Cumhuriyet Ortaokulu yetkilileri, elde edilen başarıdan dolayı duydukları gururu dile getirerek, "Öğrencilerimizin spor alanında gösterdiği bu başarı, okul olarak akademik ve sportif gelişime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Türkiye Finalleri'nde de aynı özveriyle mücadele edeceklerine inanıyor, takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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