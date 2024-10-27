Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Tamamlandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuvada Atatürk Ortaokulu birinci, Mengen Ormanspor ikinci, 303-1 takımı üçüncü oldu.
Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Mengen Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 10 takım mücadele etti.
Müsabakaları izleyen taraftarlar, sporcularla Cumhuriyet coşkusu yaşadı.
Turnuva sonunda Atatürk Ortaokulu birinci, Mengen Ormanspor ikinci, 303-1 takımı üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödülleri Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Mengen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık tarafından verildi.