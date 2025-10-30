Cumhuriyet Koşusu'nda Kerem Birinci İkincilik Elde Etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Cumhuriyet'in 102'nci yılı sağlık, spor ve dayanışma ruhuyla kutlanırken, koşuda Kerem Birinci isimli öğrenci, ikinci oldu.

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kerem Birinci, Cumhuriyet Koşusu'nda ikincilik elde etti. Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmada, farklı yaş ve branşlardan katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Kerem Birinci, gösterdiği azim ve performansla kürsüye çıkarak hem okulunu hem de bölümünü gururlandırdı.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencisi olmasına rağmen sporla da aktif olarak ilgilendiğini söyleyen Birinci, "Sanatta olduğu gibi sporda da disiplin, istikrar ve tutku çok önemli. Bu yarış benim için hem Cumhuriyet'in ruhunu hissetmek hem de kendimi sınamak açısından anlamlıydı" ifadelerini kullandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Gürbüz tarafından verildi. - BAYBURT