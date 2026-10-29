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Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol takdim etti

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Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol takdim etti
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yenilenen tartan pistin vatandaşların ve sporcuların kullanımına da hizmet ettiği belirtildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu'nda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışların ardından derece elde eden sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Cumhuriyet Koşusu'na ev sahipliği yapan yenilenen tartan pistin, sportif organizasyonların yanı sıra vatandaşların ve sporcuların kullanımına da hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla buluştuğu etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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