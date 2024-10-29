Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Golf Turnuvası Düzenlendi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnuva, gün boyu devam etti. 56 golf oyuncusunun katılım gösterdiği turnuva 3 kategoride düzenlendi. Kemer Country Club'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlendiği turnuvaya katılan oyuncular, Cumhuriyet'in simgesi kırmızı beyaz renklerden oluşan kıyafetleri ile sahaya çıkarak anlamlı bir görüntü sergiledi.

ANLAMLI TURNUVADA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler bu anlamlı turnuvanın ödüllerine sahip olurken, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Cumhuriyet Kupası'nda 1'inci Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov'a ödülünü Revna Demirören, 2'nci Zafer Türkoğlu ödülünü Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer, 3'üncü Süleyman Abay'ın ödülünü ise Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı takdim etti.