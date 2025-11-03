Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Vezirköprü'de Doğa Yürüyüşü

Cumhuriyet Bayramı'nda Vezirköprü'de Doğa Yürüyüşü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne 91 doğasever katıldı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Kunduz Ormanları'nda hem doğayı keşfetti hem de Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Doğa Yürüyüşü (VEDOY) grubu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kunduz Ormanları'nda gerçekleştirilen etkinliğe 91 doğasever katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ile orman yürüyüşü sırasında doğanın güzelliklerini keşfederken, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlik boyunca güvenlik kurallarına özen gösterildi.

VEDOY yetkililerinden Murat Çakır ve Ahmet Korkmaz, yürüyüşe katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin değerlerini doğa ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
