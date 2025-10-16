Cumhuriyet Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Turnuvada lise öğrencileri kıyasıya mücadele ederken, etkinlik büyük bir coşkuyla geçti.

Turnuva, gençlerin sportif yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda dostluk, fair-play ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladı. Heyecan dolu karşılaşmalarda öğrenciler hem rekabetin hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun keyfini birlikte yaşadı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde takdim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR