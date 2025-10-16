Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde lise öğrencileri için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, coşku ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, gençlerin sportif yeteneklerini geliştirmeye ve dostluk ruhunu pekiştirmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Turnuvada lise öğrencileri kıyasıya mücadele ederken, etkinlik büyük bir coşkuyla geçti.

Turnuva, gençlerin sportif yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda dostluk, fair-play ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladı. Heyecan dolu karşılaşmalarda öğrenciler hem rekabetin hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun keyfini birlikte yaşadı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde takdim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.