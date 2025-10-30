Cumhuriyet Bayramı'nda Erzincan'da Yüzme Yarışları Coşkusu

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Erzincan'da 40 sporcunun katılımıyla yüzme yarışları düzenlendi. Cumhuriyet coşkusuyla gerçekleştirilen etkinlik, 7'den 70'e büyük ilgi gördü.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışlarda sporcular, Cumhuriyet Bayramı onuruna kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporcular, hem rekabet hem de bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi. İzleyiciler, yarış boyunca sporculara alkışlarla destek verdi. Etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle yaşatılmasının önemine dikkat çekildi. - ERZİNCAN