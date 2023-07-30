Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda Kaptan Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

CUMHURBAŞKANLIĞI Uluslararası Yat Yarışları'nda mücadele eden Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yarış sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın son etabı, Muğla'nın Marmaris ilçesinden start aldı. Başlama noktasından yelken açan sporcular, yaklaşık 20 saatlik yarışın ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına ulaştı. 'Nova' isimli teknede yarışan kaptan Mustafa Erol, Sömbeki Adası açıklarında dün akşam saat 21.30 sıralarında fenalaştı. Erol, Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.