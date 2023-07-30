Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası sona erdi. Ege'nin mavi sularında 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı. Yerli ve yabancı sporcuların Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirdiği yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Dereceye giren takımlar ödüllerini bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreninde alacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası sona erdi. Ege'nin mavi sularında 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı.

Yerli ve yabancı sporcuların Bodrum-Marmaris- Bodrum rotasında gerçekleştirdiği yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Teknelerde en az 2, en fazla 15 kişilik ekipten oluşan takımlar yarışırken, yarışçılar zor ve çekişmeli bir etapta, sıcak bir havada, uzun ve zorlu bir parkurda yarıştı. Dereceye giren takımlar ödüllerini bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreninde alacak.

IRC 0 Birincisi Taranov Maxim yönetimindeki Magic Twelve Team

Gezgin C Birincisi Urcun Canel yönetimindeki DHL AsOne