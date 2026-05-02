Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Antalya Antalya etabı başladı

Bu yıl 61.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı başladı. Sporcular, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Uluslararası bisiklet takviminin önemli organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan Antalya'da devam ediyor. Bu yıl 61.'si düzenlenen turun 7. etabı, Konyaaltı Caddesi'nden verilen startla başladı. Antalya-Antalya etabının startına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sporcular 152,8 kilometrelik parkurda yarışacak

Bisikletçiler, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik etapta dereceye girebilmek için mücadele edecek. Şehir etabı niteliği taşıyan parkurda, yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkıyor. Etap boyunca takımların, özellikle son bölümlerde sprinterlerini avantajlı pozisyona taşıyabilmek için stratejik mücadele vermesi bekleniyor. Sporcular, Antalya sokaklarında geçilecek etapta son düzlüğe en iyi pozisyonda girebilmek için pedal çevirecek.

8 gün ve 8 etap üzerinden koşulan dev organizasyon, yarın Ankara'da yapılacak son etapla tamamlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı