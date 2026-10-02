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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim'de Ankara'da başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası, 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek. Büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakalarının oynanacağı turnuvada tekler birincisi 75 bin, ikincisi 50 bin lira kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'na 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre turnuva, TTF Ankara Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kupada büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde tekler ve çiftler müsabakaları oynanacak.

Teklerde birinci 75 bin, ikinci ise 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kaynak: AA
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