Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da koşulacak, 46 sporcu yarışacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da koşulacak, 46 sporcu yarışacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Binicilik Federasyonu açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları yarın Ankara Atlı Spor Kulübü'nde koşulacak. Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 46 sporcu yarışacak.
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları yarın koşulacak.
Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre yarışmalar, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek.
Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 46 sporcu yarışacak.
Kaynak: AA