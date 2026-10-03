Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da koşulacak, 46 sporcu yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Binicilik Federasyonu açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları yarın Ankara Atlı Spor Kulübü'nde koşulacak. Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 46 sporcu yarışacak.

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları yarın koşulacak.

Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre yarışmalar, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek.

Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 46 sporcu yarışacak.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında

Belediyede rüşvet çarkı! Karı-koca vurgunu beraber yapmış
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Çok saçma komplo teorileri vardı, Şamil Tayyar fena saydırdı

MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

üper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti