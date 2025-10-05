Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Başlıyor

Haberler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek tenis turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinde yarın başlayacak ve 12 Ekim'de sona erecek. Turnuvada farklı yaş gruplarında ve tekerlekli sandalye kategorisinde sporcular yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyon, Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde yapılacak.

Sporcular turnuvada 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve master gruplarıyla tekerlekli sandalye kategorilerinde mücasporcular katılacak.

İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
