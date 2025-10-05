Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Başlıyor
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek tenis turnuvası, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinde yarın başlayacak ve 12 Ekim'de sona erecek. Turnuvada farklı yaş gruplarında ve tekerlekli sandalye kategorisinde sporcular yer alacak.
Sporcular turnuvada 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve master gruplarıyla tekerlekli sandalye kategorilerinde mücasporcular katılacak.
İlk kez düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı turnuva 12 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor