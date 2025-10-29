Haberler

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul'da başladı. Organizasyon, gençleri yelken sporuna teşvik etmeyi hedefliyor ve yarışlar 1-2 Kasım tarihlerinde devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını denizde, yelkenlerle selamlamanın büyük onur olduğunu belirterek "Bu organizasyonun en büyük amaçlarından biri, gençlerimizi yelken sporuna teşvik etmek ve onları denizle buluşturmak. Cumhuriyet gençlerinin, disiplinli, dayanıklı ve takım ruhuyla hareket eden bireyler olarak yetişmesi için yelken sporu çok kıymetli bir araçtır. Bu yarışlar, gençlere ilham verecek, denizin gücünü ve özgürlüğünü hissettirecektir." ifadelerini kullandı.

Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da yapılan final etabında 70 tekne ve 700'ü aşkın sporcu yelken açtı.

1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarının ardından organizasyon tamamlanacak. Samsun, KKTC, Çanakkale ve İstanbul yarışlarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Organizasyon 2 Kasım'da Fişekhane'de yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.