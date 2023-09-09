Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize ziyaretinin son gününde Çaykur Rizespor'u ziyaret etti. Mehmet Cengiz Tesislerine gelen Yılmaz'ı kulüp başkanı İbrahim Turgut, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize ziyaretinin son gününde Çaykur Rizespor'u ziyaret etti.

Bir dizi incelemelerde bulunmak için dün Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentten ayrılmadan önce Çaykur Rizespor'u ziyaret etti. Mehmet Cengiz Tesislerine gelen Yılmaz'ı kulüp başkanı İbrahim Turgut, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular karşıladı. Ziyarete Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik ederken, sonrasında İbrahim Turgut, Cevdet Yılmaz'a Rizespor'un forması hediye etti. - RİZE