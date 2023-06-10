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Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Spor Haberler

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