Haberler

Erdoğan'dan Galatasaray'a Tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.

Son 16'ya kalma başarısının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Evladının hasretine 10 gün dayanabildi
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"