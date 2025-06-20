Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul'da kabul ederek, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki başarılarından dolayı oyuncuları tebrik etti. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul'da kabul etti. Filenin Sultanları'yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti. Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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