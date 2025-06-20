Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul'da kabul etti. Filenin Sultanları'yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti. Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.