Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Fenerbahçe Beko, finalde Monaco'yu 81-70 yenerek kupayı kazandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor