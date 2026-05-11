Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğlaspor'a tebrik mesajı
Muğlaspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum." - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı