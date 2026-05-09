Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "Üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
