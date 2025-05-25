Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague final maçını kazanarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL