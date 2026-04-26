Erdoğan'dan Fenerbahçe Engelli Basketbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Koray Taşdemir