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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?" sorusuna bomba yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun yeni gözbebeği Arda Güler hakkında konuştu. Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız?" sorusuna "Arda, hepsinden farklı" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçı tribünden izledikten sonra Cumhurbaşkanlığı uçağında basın mensuplarıyla sohbet etti.

"ALLAH VERGİSİ BİR YETENEĞE SAHİP"

Turnuvaya damga vuran genç yıldızımız Arda Güler hakkındaki görüşlerini aktaran Erdoğan, Arda'nın "Allah vergisi" bir yeteneğe sahip olduğunun söyledi. Erdoğan, "Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" dedi.

"ARDA HEPSİNDEN FARKLI"

Arda'nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi..." sorusuna, "Arda, hepsinden farklı" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

David Steinberger:

Gitmeseydin holandayi da yenerdik

17
50
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şahabettin Ayyıldız:

Sadece gündemi değiştirmekten ibaret bir haber

15
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Beşiktaşlı:

Sergen’in hoşuma gitmeyecek bu haber

9
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Sinan Bulduk:

Arda’nın bu fizik gücüyle işi çok zor…

5
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