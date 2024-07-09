Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?" sorusuna bomba yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçı tribünden izledikten sonra Cumhurbaşkanlığı uçağında basın mensuplarıyla sohbet etti.

"ALLAH VERGİSİ BİR YETENEĞE SAHİP"

Turnuvaya damga vuran genç yıldızımız Arda Güler hakkındaki görüşlerini aktaran Erdoğan, Arda'nın "Allah vergisi" bir yeteneğe sahip olduğunun söyledi. Erdoğan, "Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" dedi.

"ARDA HEPSİNDEN FARKLI"

Arda'nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi..." sorusuna, "Arda, hepsinden farklı" yanıtını verdi.