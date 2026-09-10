Haberler

Cumartesi Malatya’da düdük Levent Balcı’da

Cumartesi Malatya’da düdük Levent Balcı’da
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig 3. Grup’un 2. Haftası’nda cumartesi günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor-Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Nesine 3. Lig 3. Grup'un 2. Haftası'nda cumartesi günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 2. Hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı. Yapılan atamalara göre, cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Hakem Balcı'nın yardımcılıklarını ise Manisa Bölgesi'nden Elber Aslan ile Aydın Bölgesi'nden Orhan Kıvrak yapacak.

Karşılaşmada Uşak bölgesinden klasman hakemi Emre Eren Elan ise 4. Hakem olarak görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı

Roma'ya karşı 2-0 öne geçen Fenerbahçe kendi kendini yaktı
Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi

Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada! Eline alıp böyle geldi
Kocaeli'de üzerine sıcak su dökülen genç hayatını kaybetti

Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

Park sorununu kökünden çözecek icat bir tamirciden geldi
Rasmus Ankersen: Adana Demirspor gibi olmak istemiyoruz

Danimarkalı Ankersen: Adana Demirspor gibi olmak istemiyoruz
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada

Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor

Fenerbahçe'yi deviren ilk 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor