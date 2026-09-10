Cumartesi Malatya’da düdük Levent Balcı’da

Nesine 3. Lig 3. Grup'un 2. Haftası'nda cumartesi günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 2. Hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı. Yapılan atamalara göre, cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Malatya Yeşilyurt Spor- Kırıkkale FK karşılaşmasını İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Hakem Balcı'nın yardımcılıklarını ise Manisa Bölgesi'nden Elber Aslan ile Aydın Bölgesi'nden Orhan Kıvrak yapacak.

Karşılaşmada Uşak bölgesinden klasman hakemi Emre Eren Elan ise 4. Hakem olarak görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı