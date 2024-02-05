Cuma Uluçay Talasspor, Kayseri Yavuzspor'u mağlup etti
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Cuma Uluçay Talasspor, Kayseri Yavuzspor'u 4-1 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Cuma Uluçay Talasspor, ligin 16. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yavuzspor'u 4-1 mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Caner Kalem, Hamza Yıldız, Ebubekir Çolak
Cuma Uluçay Talasspor: B. İlker Yardımcı, Rıdvan Dökmeci, Batuhan Kurşun, Mustafa Çetin, Enes Yıldırım (Şerafettin Sevim dk. 57), Kadir Aktaş, Hüseyin Saltık, Ahmet Selim Necef, Kubilay Babacan (Bekir Mert Boztepe dk. 77), Cemil Kartal
Kayseri Yavuzspor: Hamza Vahap, Ali Bozkurt, Erdem Temir, Emre Borlu (Sinan Karakaya dk. 46), Naim Erdem Uğurlu, Selahattin Özsoy, Mehmet H. Bozkurt, Yusuf Tükel, Metin Özsoy, Burak Usta, Kaan Kaşlı (Emir Özdemir dk. 57)
Goller: Ahmet Selim Necef (dk. 36), Hüseyin Saltık (dk. 56,68), Şerafettin Sevim (dk. 71) (Cuma Uluçay Talasspor), Mehmet H. Bozkurt (dk. 36) (Kayseri Yavuzspor) - KAYSERİ