Çukurova'da Çocuklar İçin Tenis Zamanı - Haberler

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Çukurova'da Çocuklar İçin Tenis Zamanı

ANKA - Emel Türegün - Spor
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Çukurova'da Çocuklar İçin Tenis Zamanı

Çukurova Belediyesi, ücretsiz Yaz Tenis Okulları açıyor. 7 noktada bulunan kortlarda, uzman antrenörler tarafından verilecek tenis eğitimleri, 7-15 yaş arası çocuklara açık olacak.

Çukurova Belediyesi, ücretsiz Yaz Tenis Okulları açıyor. 7 noktada bulunan kortlarda, uzman antrenörler tarafından verilecek tenis eğitimleri, 7-15 yaş arası çocuklara açık olacak.

Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ve eğitim verecek tenis antrenörleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, Yaz Tenis Okullarıyla ilgili görüş alış verişinde bulundular. Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, tenis sporunun Adana'da gelişmesinde Başkan Soner Çetin'in çabalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bizlere her zaman her türlü desteği sağladınız. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de tenisin daha geniş kitlelerce tanıtılması ve yaygınlaşması için yaz tenis okulları açıyorsunuz. Adana teniste söz sahibi bir kent olduysa bunda sizin önemli katkılarınız var" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Yaz Tenis Okulları'na çocukların büyük ilgi göstereceğine inandığını belirtti. Yaz Tenis Okulları'nda eğitim verecek antrenörlere teşekkür eden Başkan Soner Çetin, "Adana önemli tenisçiler yetiştirmiş bir kent. Bunda sizlerin büyük emeği var. Ayrıca Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin'in de katkılarını unutmamak lazım. Adana tenis sporuna başarılı sporcular hediye etti. Daha da ileri gidecektir" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, en az bir ay boyunca çocukların tenis eğitimi göreceği kursların 7 aynı noktadaki belediyeye ait tenis kortlarında verileceğini ve kurslara 7-15 yaş arası tüm çocukların başvuruda bulunabileceğini belirtti.

ANKA / Emel Türegün - Spor

Yerel, Spor, Haberler

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