Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Çukurova ekibi, 25 yaşındaki libero Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon ligi 9'uncu sırada bitiren Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde yeni sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Adana ekibi; Samanta Fabris, Gergana Dimitrova, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal, Yasemin Yıldırım, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Ezgi Uludağ, Berra Eren, Beren Yeşilırmak'ın yanı sıra son olarak AVR Atletik forması giyen Berin Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Çukurova'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Berin Yıldırım, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Gelecek yıl takımım için elimden geleni yapacağım. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı. VakıfBank altyapısından yetişen 25 yaşındaki libero, THY'de de forma giymişti.