Haberler

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vasco da Gama, Carlos Cuesta için +1 yıl kiralama opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi 31 Aralık 2026'ya kadar uzattı. Bu işlem sonrası Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yapıldı.

  • Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'nın sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.
  • Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Vasco da Gama yönetimi, Kolombiyalı stoperin sözleşmesinde yer alan +1 yıl kiralama opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

SÖZLEŞME 31 ARALIK 2026'YA KADAR UZATILDI

Opsiyonun devreye girmesiyle birlikte 26 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Vasco da Gama, bu gelişmeyi Brezilya Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

GALATASARAY'A 1.5 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Vasco da Gama'nın, opsiyonun kullanılmasının ardından Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptığı belirtildi. Böylece sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta'nın kiralık sürecinden önemli bir gelir elde etmiş oldu.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe saydılar, sonuç ağır oldu