Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Vasco da Gama yönetimi, Kolombiyalı stoperin sözleşmesinde yer alan +1 yıl kiralama opsiyonunu kullanarak oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

SÖZLEŞME 31 ARALIK 2026'YA KADAR UZATILDI

Opsiyonun devreye girmesiyle birlikte 26 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. Vasco da Gama, bu gelişmeyi Brezilya Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

GALATASARAY'A 1.5 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Vasco da Gama'nın, opsiyonun kullanılmasının ardından Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptığı belirtildi. Böylece sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta'nın kiralık sürecinden önemli bir gelir elde etmiş oldu.