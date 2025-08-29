Crystal Palace, Yeremy Pino'yu Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Villarreal'den 22 yaşındaki futbolcu Yeremy Pino'yu kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Pino, '10' numaralı formayı giyecek. Crystal Palace, bu transfer için 26 milyon pound ödeyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, İspanya'nın Villarreal takımından Yeremy Pino'yu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Villarreal ile 2021'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan sağ kanat, İspanyol ekibinde 170 maçta 22 gol attı.

İngiliz basınına göre, Crystal Palace bu transfer için 26 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
