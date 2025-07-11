Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi

UEFA'dan tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kötü haber geldi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ALINDILAR

Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak. FA Cup şampiyonu olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace'ın, ABD'li iş insanı John Textor'un ortak olduğu bir başka kulüp olan Fransız temsilcisi Lyon ile aynı turnuvada mücadele etmesine izin verilmedi.

NOTTINGHAM FOREST DAHİL EDİLDİ

Bu doğrultuda UEFA, kural ihlali nedeniyle Crystal Palace'ın Avrupa Ligi katılımını iptal etti ve yerine Premier Lig'den Nottingham Forest'ı turnuvaya dahil etti. Crystal Palace ise 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak. UEFA kurallarına göre aynı kişinin sahip olduğu iki kulüp, aynı Avrupa organizasyonunda yer alamıyor.