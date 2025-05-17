Crystal Palace Tarihinde İlk FA Cup Şampiyonluğunu Kazandı

Crystal Palace Tarihinde İlk FA Cup Şampiyonluğunu Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FA Cup Finali'nde Crystal Palace, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. Maçta Eberechi Eze'nin 6. dakikada attığı golle öne geçen Crystal Palace, savunmasını iyi yaparak bu avantajı korudu ve şampiyon oldu.

2025 FA Cup Finali'nde Crystal Palace, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

2025 FA Cup Finali'nde Crystal Palace ile Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Crystal Palace, 6. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti. City, 36. dakikada Omar Marmoush'un kullandığı penaltı atışından yararlanamazken ilk yarı Crystal Palace'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğunu elde etti. Manchester City ise sezonu kupasız kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.