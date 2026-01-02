Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City'de oynanan mücadeleyi Al Ahli, 3-2 kazandı.

MERİH DEMİRAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20. dakikada Ivan Toney, 55. dakikada Merih Demiral kaydetti. Al Nassr'ın golleri 31 ve 44. dakikada Al Amri attı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi.

KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR

90+6'ncı dakikada Al Ahli forması giyen Ali Majrashi, 90+9'da ise Al Nassr forması giyen Nawaf Boushal kırmızı kart gördü.

AL NASSR İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, puanını 25'e çıkardı. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr ise ilk kez kaybederek 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, sahasında Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.