Cristiano Ronaldo sosyal medyada, 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi

Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada çarpıcı bir hamleye imza attı.

TARAFTAR YORUMUNU BEĞENDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Dünyaca ünlü futbolcunun bu hareketi büyük ses getirirken kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.