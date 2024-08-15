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Cristiano Ronaldo rekor kırdı! Jorge Jesus'un tepkisi olay oldu

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Suudi Arabistan Süper Kupa Yarı Final maçında Al Nassr ve Al Taawon karşılaştı. Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sezonun ilk golünü atarak tarihe geçti. Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan ilk oyuncu oldu ve kariyerinde 896 golle en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Maçı tribünden takip eden Al Hilal teknik direktörü Jorge Jesus, ise Ronaldo'nun golüne dikkat çeken bir tepki verdi.

Suudi Arabistan Süper Kupa'nın yarı finalinde Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Al-Nassr rakibini 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf olurken, takımının 2. golünü kaydeden Ronaldo attığı golle bir yeni rekora daha imza attı.

RONALDO REKOR KIRDI

Cristiano Ronaldo, daha önce Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunan futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu kırdı. Ronaldo kariyerinde 896 gol attı. Cristiano Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk oyuncu oldu.

JESUS'UN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Süper Kupa'da finale yükselme başarı gösteren Al Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus, maçı tribünden takip edenlerin arasındaydı. Jesus, vatandaşı Ronaldo'nun attığı gol sonrası ellerini yüzünü kapatarak dikkat çeken bir tepki verdi. Jesus'un o anları gündem oldu.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

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