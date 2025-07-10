Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Jhon Duran'ı neden takımda istemediği ortaya çıktı. Portekizli yıldızın 1000 gol barajını aşmak adına hücum hattında kendisine sorun çıkarmayacak oyuncularla oynamak istediği iddia edildi. Al Nassr'ın Duran'ın ayrılığı sonrası yedek forvet arayışlarına başladığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Jhon Duran'ın Al Nassr'dan ayrılmasının nedeni de ortaya çıktı.
RONALDO JHON DURAN'I İSTEMEDİ
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, gelecek sezonun kadrosunu yönetim ile birlikte şekillendiriyor. Haberde, Portekizli yıldızın Jhon Duran'ı neden kadroda istemediği de açıklandı. 40 yaşındaki yıldızın kariyerinde +1000 gol barajını aşmak istediği, bu nedenle de takım içerisinde forma bulmak adına kendisine sorun çıkarmayacak isimleri takımda görmek istediği iddia edildi. Jhon Duran'ın sürekli olarak ilk 11'de forma giymek istemesi üzerine Al Nassr'ın genç golcüyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.
YEDEK FORVET ARIYORLAR
Öte yandan haberde, Jhon Duran'ın ayrılığı sonrası Al Nassr'ın yedek kalmayı problem etmeyecek bir yedek forvet arayışına da başladığı ifade edildi.
AL NASSR PERFORMANSI
Devre arasında 77 milyon euro bedelle Suudi ekibine transfer olan Duran, çıktığı 18 maçta 12 gollük performans sergilemişti.