Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Cristiano Ronaldo, yalnızca iç çamaşırıyla verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşındaki yıldızın kaslı ve fit görüntüsü büyük beğeni topladı.
FİZİKSEL FORMU DİKKAT ÇEKTİ
Oldukça fit ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Ronaldo'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun yaşına rağmen üst düzey fiziksel formunu koruması, takipçilerinden yoğun övgü aldı.
İşte o poz;
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ronaldo'nun cesur paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler deneyimli yıldızın disiplinli yaşam tarzına vurgu yaptı.