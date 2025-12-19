Haberler

Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, yalnızca iç çamaşırıyla verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşındaki yıldızın kaslı ve fit görüntüsü büyük beğeni topladı.

  • Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yalnızca iç çamaşırıyla bir poz paylaştı.
  • Ronaldo'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Ronaldo'nun yaşına rağmen üst düzey fiziksel formu takipçilerinden övgü aldı.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, sosyal medyada paylaştığı son pozuyla yeniden gündem oldu. Portekizli yıldızın yalnızca iç çamaşırıyla verdiği poz büyük yankı uyandırdı.

FİZİKSEL FORMU DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça fit ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Ronaldo'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun yaşına rağmen üst düzey fiziksel formunu koruması, takipçilerinden yoğun övgü aldı.

İşte o poz;

Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ronaldo'nun cesur paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler deneyimli yıldızın disiplinli yaşam tarzına vurgu yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Çok sıkmışsın kendini oğlum nefessiz kalıp bayılacan ha. Beyin lazım beyin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

title