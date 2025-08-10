Cristiano Ronaldo'nun Golleri Yetersiz Kaldı: Al Nassr, Almeria'ya Yenildi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya 3-2 mağlup oldu. Maçta Almeria'nın golleri Sergio Arribas ve Adrian Embarba Blazquez'den geldi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2 golüne rağmen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, hazırlık maçında İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya 3-2 yenildi.

Almeria'nın Akdeniz Oyunları Stadı'nda oynanan karşılaşmada, İspanyol ekip 6. dakikada Sergio Arribas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 17. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve 39. dakikadaki penaltı golüyle de 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren Almeria, Adrian Embarba Blazquez'in 43 ve 61. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 3-2 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
